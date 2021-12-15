Пользователи Facebook сообщают о сбоях в соцсети

Так, порядка 57% пользователей указывают на проблему с входом в аккаунт, еще 35% отмечают проблемы с просмотром новостной ленты. Кроме того, есть сообщения о сбоях в мессенджере соцсети.

Наибольшее число сообщений о неполадках пишут пользователи из США и Великобритании.





