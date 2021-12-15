Пользователи Facebook сообщают о сбоях в соцсети

Социальная сеть Facebook дала сбой в работе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных платформ в сети.

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Так, порядка 57% пользователей указывают на проблему с входом в аккаунт, еще 35% отмечают проблемы с просмотром новостной ленты. Кроме того, есть сообщения о сбоях в мессенджере соцсети.

Наибольшее число сообщений о неполадках пишут пользователи из США и Великобритании.



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ФОТО: pexels.com // Kaboompics.com
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