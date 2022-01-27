Пользователи Facebook будут получать уведомление при скриншоте исчезающих сообщений

Пользователи приложения Facebook Messenger будут получать уведомление в случае, если собеседник сделает снимок экрана с исчезающим сообщением. Об этом сообщил создатель платформы Facebook Марк Цукерберг.

Нововведение распространится на чаты со сквозным шифрованием. Также Цукерберг добавил, что в этих чатах появиться возможность отправлять GIF-изображения, стикеры и реакции на сообщения.