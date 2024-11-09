Пользователи ChatGPT заявили о сбоях в работе сервиса
9 ноября 202404:45
Сбои зафиксированы в работе чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT, следует из данных ресурса Downdetector.
Проблемы зарегистрировали в США, Великобритании, Германии, Канаде. За сутки об ошибках в работе ChatGPT заявили более 18 тысяч человек.
Пользователи чаще всего жалуются на работу чат-бота, проблемы с доступом к веб-версии и с входом в аккаунт.
Ранее юзеры сообщили о сбоях в работе игрового сервиса Steam.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru