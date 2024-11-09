Пользователи ChatGPT заявили о сбоях в работе сервиса

Сбои зафиксированы в работе чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT, следует из данных ресурса Downdetector.

Проблемы зарегистрировали в США, Великобритании, Германии, Канаде. За сутки об ошибках в работе ChatGPT заявили более 18 тысяч человек.

Пользователи чаще всего жалуются на работу чат-бота, проблемы с доступом к веб-версии и с входом в аккаунт.

Ранее юзеры сообщили о сбоях в работе игрового сервиса Steam.

