Пользователи Steam сообщили о сбоях в работе сервиса
Пользователи игрового сервиса Steam сообщили о сбоях в его работе, свидетельствуют данные портала Downdetector по состоянию на 10:15 мск.
Согласно данным, за сутки об ошибках в работе сервиса сообщили 5,3 тысячи пользователей. Отмечается, что чаще других на работу сервиса жаловались пользователи из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также из Новосибирской, Свердловской и Мурманской областей.
Ранее платформа Steam удалила со своих ресурсов все запрещенные в РФ материалы по требованию Роскомнадзора. По данным ведомства, с платформы были удалены свыше 260 материалов с противоправным контентом, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru