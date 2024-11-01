Пользователи Steam сообщили о сбоях в работе сервиса

Пользователи игрового сервиса Steam сообщили о сбоях в его работе, свидетельствуют данные портала Downdetector по состоянию на 10:15 мск.

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Согласно данным, за сутки об ошибках в работе сервиса сообщили 5,3 тысячи пользователей. Отмечается, что чаще других на работу сервиса жаловались пользователи из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также из Новосибирской, Свердловской и Мурманской областей.

Ранее платформа Steam удалила со своих ресурсов все запрещенные в РФ материалы по требованию Роскомнадзора. По данным ведомства, с платформы были удалены свыше 260 материалов с противоправным контентом, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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