Пользователи Альфа-банка пожаловались на сбои в работе приложения и сайта
Клиенты Альфа-банка сообщили о проблемах с работой мобильного приложения и сайта кредитной организации. Об этом свидетельствуют данные сервиса DownRadar.
Наполадки в работе приложения и сайта начались после 20:00 по московскому времени. Спустя 20 минут жалобы поступили от более двух тысяч пользователей.
Больше всего сообщений о неполадках пришло от клиентов банка из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара.
В Альфа-банке заявили об отсутствии сбоя и пообещали скоро восстановить работу приложения и сайта. Неполадки вызваны техническими работами, пишет ТАСС.
В начале апреля в Москве и области временно приостановили регистрацию автомобилей из-за технического сбоя, напоминает «Радиоточка НСН».
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