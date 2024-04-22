Пользователи Альфа-банка пожаловались на сбои в работе приложения и сайта

Клиенты Альфа-банка сообщили о проблемах с работой мобильного приложения и сайта кредитной организации. Об этом свидетельствуют данные сервиса DownRadar.

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Наполадки в работе приложения и сайта начались после 20:00 по московскому времени. Спустя 20 минут жалобы поступили от более двух тысяч пользователей.

Больше всего сообщений о неполадках пришло от клиентов банка из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара.

В Альфа-банке заявили об отсутствии сбоя и пообещали скоро восстановить работу приложения и сайта. Неполадки вызваны техническими работами, пишет ТАСС.

В начале апреля в Москве и области временно приостановили регистрацию автомобилей из-за технического сбоя, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:СбойМобильное Приложение"альфа-банк"

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