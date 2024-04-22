Пользователи Альфа-банка пожаловались на сбои в работе приложения и сайта

Наполадки в работе приложения и сайта начались после 20:00 по московскому времени. Спустя 20 минут жалобы поступили от более двух тысяч пользователей.

Больше всего сообщений о неполадках пришло от клиентов банка из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара.

В Альфа-банке заявили об отсутствии сбоя и пообещали скоро восстановить работу приложения и сайта. Неполадки вызваны техническими работами, пишет ТАСС.

В начале апреля в Москве и области временно приостановили регистрацию автомобилей из-за технического сбоя, напоминает «Радиоточка НСН».

