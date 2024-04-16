ФАС возбудила дело в отношении Альфа-банка из-за рекламы ипотеки
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении Альфа-банка по признакам нарушений в рекламе ипотеки, сообщает пресс-служба ведомства. Это уже третье дело, возбужденное ФАС в отношении банка с начала года.
Отмечается, что в рекламе Альфа-банка говорилось, что ставка по ипотеке составляет 5,6%, а лимит при покупке квартиры в новостройке — до 30 млн руб. Однако не были озвучены другие существенные условия: срок, рамки процентной ставки, а также наличие первоначального взноса.
Ранее ФАС обратила внимание на рекламу кредитной организации, в которой клиентам обещали начислить баллы за открытие счета. Акция действовала только при открытии первого счета. Информация об этих условиях размещалась лишь в поясняющей сноске мелким шрифтом и в течение короткого времени.
ФАС обратила внимание на рекламу кредитной организации, в которой клиентам обещали начислить баллы за открытие счета. Акция действовала только при открытии первого счета. Информация об этих условиях размещалась лишь в поясняющей сноске мелким шрифтом и в течение короткого времени, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru