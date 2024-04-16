ФАС возбудила дело в отношении Альфа-банка из-за рекламы ипотеки

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении Альфа-банка по признакам нарушений в рекламе ипотеки, сообщает пресс-служба ведомства. Это уже третье дело, возбужденное ФАС в отношении банка с начала года.

Отмечается, что в рекламе Альфа-банка говорилось, что ставка по ипотеке составляет 5,6%, а лимит при покупке квартиры в новостройке — до 30 млн руб. Однако не были озвучены другие существенные условия: срок, рамки процентной ставки, а также наличие первоначального взноса.