ФАС возбудила дело в отношении Альфа-банка из-за рекламы ипотеки

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении Альфа-банка по признакам нарушений в рекламе ипотеки, сообщает пресс-служба ведомства. Это уже третье дело, возбужденное ФАС в отношении банка с начала года.

Отмечается, что в рекламе Альфа-банка говорилось, что ставка по ипотеке составляет 5,6%, а лимит при покупке квартиры в новостройке — до 30 млн руб. Однако не были озвучены другие существенные условия: срок, рамки процентной ставки, а также наличие первоначального взноса.

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Ранее ФАС обратила внимание на рекламу кредитной организации, в которой клиентам обещали начислить баллы за открытие счета. Акция действовала только при открытии первого счета. Информация об этих условиях размещалась лишь в поясняющей сноске мелким шрифтом и в течение короткого времени.

ФАС обратила внимание на рекламу кредитной организации, в которой клиентам обещали начислить баллы за открытие счета. Акция действовала только при открытии первого счета. Информация об этих условиях размещалась лишь в поясняющей сноске мелким шрифтом и в течение короткого времени, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: fas.gov.ru
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