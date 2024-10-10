Полярное сияние наблюдается на всей территории России

Полярное сияние можно наблюдать по всей территории России, где нет плотной облачности, включая Крым и Кавказ. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил научный руководитель обсерватории «Ка-Дар» и астрофермы «Астроверты» Стас Короткий.

Причиной сияния стал сильный выброс, вызванный вспышкой на Солнце мощностью 1,8Х, которая произошла накануне в 5 утра мск.

Жители Центральной России из-за магнитной бури смогли увидеть северное сияние

Заряженные частицы, достигнув Земли, взаимодействуют с верхними слоями атмосферы, создавая эффект свечения и вызывая геомагнитную бурю.

Короткий отметил, что даже в условиях частичной облачности сияние видно на Кавказе, в частности, в Архызе. Светящееся небо также можно наблюдать в Крыму, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Вадим Романов
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