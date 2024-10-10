Полярное сияние наблюдается на всей территории России

Полярное сияние можно наблюдать по всей территории России, где нет плотной облачности, включая Крым и Кавказ. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил научный руководитель обсерватории «Ка-Дар» и астрофермы «Астроверты» Стас Короткий.

Причиной сияния стал сильный выброс, вызванный вспышкой на Солнце мощностью 1,8Х, которая произошла накануне в 5 утра мск.