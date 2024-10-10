Полярное сияние наблюдается на всей территории России
Полярное сияние можно наблюдать по всей территории России, где нет плотной облачности, включая Крым и Кавказ. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил научный руководитель обсерватории «Ка-Дар» и астрофермы «Астроверты» Стас Короткий.
Причиной сияния стал сильный выброс, вызванный вспышкой на Солнце мощностью 1,8Х, которая произошла накануне в 5 утра мск.
Заряженные частицы, достигнув Земли, взаимодействуют с верхними слоями атмосферы, создавая эффект свечения и вызывая геомагнитную бурю.
Короткий отметил, что даже в условиях частичной облачности сияние видно на Кавказе, в частности, в Архызе. Светящееся небо также можно наблюдать в Крыму, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru