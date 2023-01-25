Полянский объяснил появление ворон над Киевом «спонсируемым государством богохульством»

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский связал большое количество ворон, появившихся над Киевом, с антирелигиозными действиями властей Украины. Об этом дипломат написал в Twitter.

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Ранее в Сети появились кадры, на которых заметны стаи черных птиц над украинской столицей, пишет «Свободная пресса». Вороны мешали движению машин и людей, многие пользователи сочли появление птиц дурным предзнаменованием, отмечает телеканал «360».

«Кто знает, может, это ответ на спонсируемое государством богохульство — уничтожение церквей и преследование священников», — отметил Полянский.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КиевУкраинаДипломаты
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