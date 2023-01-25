Полянский объяснил появление ворон над Киевом «спонсируемым государством богохульством»

Зеленский заявил о продолжении кадровых перестановок на Украине Главком ВСУ Залужный стал долларовым миллионером Президент США намерен объявить сегодня о решении поставить Украине танки Abrams Секретные документы найдены в доме бывшего вице-президента США МВД России уточнило перечень «неисправностей и условий», при которых запрещается эксплуатация транспортных средств