Полянский объяснил появление ворон над Киевом «спонсируемым государством богохульством»
Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский связал большое количество ворон, появившихся над Киевом, с антирелигиозными действиями властей Украины. Об этом дипломат написал в Twitter.
Ранее в Сети появились кадры, на которых заметны стаи черных птиц над украинской столицей, пишет «Свободная пресса». Вороны мешали движению машин и людей, многие пользователи сочли появление птиц дурным предзнаменованием, отмечает телеканал «360».
«Кто знает, может, это ответ на спонсируемое государством богохульство — уничтожение церквей и преследование священников», — отметил Полянский.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+4 702 / сут.
Умерли
395 тыс.+42 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+5 466 / сут.
- Полянский объяснил появление ворон над Киевом «спонсируемым государством богохульством»
- СМИ: В 21 регионе подняли тариф на электроэнергию для бизнеса сверх предельного уровня
- Антонов предупредил, что поставленные на Украину американские танки будут уничтожены
- В Москве отменили концерт Валерия Меладзе
- В офисе Зеленского предрекли удары по Москве, Петербургу и Екатеринбургу
- Россия пресекла канал финансирования терактов СБУ в Херсонской области
- СМИ: В США разжигали антироссийские настроения через истерию с «вмешательством» в выборы
- В МИД РФ России сообщили, что США заявили о стремлении нанести РФ стратегическое поражение
- Экс-глава ЦРУ заявил об обучении ВСУ в течение долгого времени
- В ООН получили видео с пытками российских пленных ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru