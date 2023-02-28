«Получаем всё»: Директор «Ленинки» не слышал о списках запрещенных писателей
Национальная библиотека получает все книги, которые печатаются в стране, сказал НСН директор Российской госбиблиотеки Вадим Дуда.
Генеральный директор Российской государственной библиотеки имени Ленина Вадим Дуда заявил НСН, что учреждение не получало от Минкульта список запрещенных писателей.
Министр культуры Ольга Любимова в эфире «Россия 24» заявила, что в московских библиотеках с удивлением восприняли информацию о списках запрещенных писателей. Она отметила, что ведомство «не составляло таких списков». Ранее в социальных сетях появилась информация о запрете московским библиотекам распространять и принимать книги иноагентов и писателей, выступающих против специальной военной операции. Дуда письма не видел.
«Мы не получали от министерства никаких списков, что есть какие-то запрещенные писатели. Мы являемся национальной библиотекой и получаем абсолютно все, что печатается в нашей стране», - сказал Дуда.
А основатель книжной сети «Буквоед» Денис Котов в беседе с НСН тоже не слышал о подобных списках.
«Я не видел списков и таких фактах тоже не знаю, в руки мне ничего не попадало», - отметил Котов.
Ранее депутат Госдумы Елена Драпеко поддержала составление неофициального списка запрещенных в России музыкальных групп, сообщает НСН.
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