«Получаем всё»: Директор «Ленинки» не слышал о списках запрещенных писателей

Министр культуры Ольга Любимова в эфире «Россия 24» заявила, что в московских библиотеках с удивлением восприняли информацию о списках запрещенных писателей. Она отметила, что ведомство «не составляло таких списков». Ранее в социальных сетях появилась информация о запрете московским библиотекам распространять и принимать книги иноагентов и писателей, выступающих против специальной военной операции. Дуда письма не видел.

«Мы не получали от министерства никаких списков, что есть какие-то запрещенные писатели. Мы являемся национальной библиотекой и получаем абсолютно все, что печатается в нашей стране», - сказал Дуда.

А основатель книжной сети «Буквоед» Денис Котов в беседе с НСН тоже не слышал о подобных списках.

«Я не видел списков и таких фактах тоже не знаю, в руки мне ничего не попадало», - отметил Котов.

Ранее депутат Госдумы Елена Драпеко поддержала составление неофициального списка запрещенных в России музыкальных групп, сообщает НСН.

