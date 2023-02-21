Минкульт опроверг сообщения о списках запрещенных писателей для библиотек

В Минкультуры не составляли списки авторов, чьи произведения необходимо запретить в библиотеках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Минкульте анонсировали законопроект о запрете показа пиратских копий фильмов

В министерстве опровергли существование такого перечня авторов. В библиотеки подобные списки также не направлялись, отметили в ведомстве.

О наличии списка запрещенных авторов сообщала радиостанция «Коммерсант-FM» и некоторые Telegram-каналы. Якобы библиотекам запретили принимать произведения авторов, которые признаны иностранными агентами и выступают против специальной операции на Украине.

Министерство культуры подготовит законопроект, запрещающий показ пиратских копий в кинотеатрах, передавало агентство «Интерфакс» со ссылкой на замглавы ведомства Аллу Манилову. По ее словам, вопрос обсуждается с кинематографическими структурами, пишет НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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