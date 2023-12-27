Таможенники передали на нужды СВО конфискованные товары на 520 млн рублей
Российские таможенные органы за год передали на нужды специальной военной операции товары на сумму свыше 520 млн рублей. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба.
«С начала 2023 года ... органы передали на нужды специальной военной операции конфискованные товары на сумму более 520 миллионов рублей», — говорится в заявлении пресс-службы ФТС.
Отмечается, что переданное имущество относится к 2160 товарным позициям: автомобильной технике, стройматериалами, амуниции, техническим и дезинфицирующим средствам, табачным изделиям.
Как указали в ФТС, за январь-ноябрь было исполнено 11 929 постановлений об обращении товаров в федеральную собственность. В уполномоченные органы передали имущество на 3,8 млрд рублей.
Ранее стало известно, что от Федеральной таможенной службы в российский бюджет поступило более 6 трлн рублей с начала года, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru