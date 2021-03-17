Польша введет общенациональный локдаун из-за коронавируса

Режим национального локдауна из-за COVID-19 введут в Польше. Об этом на пресс-конференции сообщил министр здравоохранения страны Адам Недзельский.

«У нас уже нет пространства для введения ограничений на уровне регионов. Единственным выходом является их распространение на всю Польшу», – цитирует РИА Новости главу польского Минздрава.

Ранее карантин в разное время был введен в Варминьско-Мазурском, Поморском, Мазовецком и Любушском воеводствах Польши. В этих регионах отмечается наиболее высокий уровень заболеваемости коронавирусом, сообщает РЕН ТВ.

Между тем, СМИ сообщили о начале третьей волны COVID-19 в Европе. Новую вспышку заболеваемости спровоцировали мутации коронавируса и неактивная прививочная кампания. В ряде государств уже возобновили COVID-ограничения, комендантский час, некоторые страны ввели фактический локдаун, отмечает телеканал «360».

