Польша с ограничениями открыла границу с Калининградской областью
Польша открыла границу с Калининградской областью для отдельных категорий россиян. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Варминско-Мазурское пограничное управление.
Так, въехать в Польшу смогут лица, имеющие право на постоянное или временное проживание в стране, право на работу, студенты и люди, которым необходимо лечение за границей.
Также граница откроется для профессиональных пассажирских и грузовых перевозчиков. Отмечается, что пересечение границы теперь возможно через посты в Безледах и Гжехотках.
В сообщении погранслужбы уточняется, что двухнедельный карантин после пересечения границы является обязательным требованием. В связи с этим на границе россиян попросят предоставить адрес места нахождения в Польше и свои контакты.
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