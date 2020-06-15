Польша с ограничениями открыла границу с Калининградской областью

Так, въехать в Польшу смогут лица, имеющие право на постоянное или временное проживание в стране, право на работу, студенты и люди, которым необходимо лечение за границей.

Также граница откроется для профессиональных пассажирских и грузовых перевозчиков. Отмечается, что пересечение границы теперь возможно через посты в Безледах и Гжехотках.

В сообщении погранслужбы уточняется, что двухнедельный карантин после пересечения границы является обязательным требованием. В связи с этим на границе россиян попросят предоставить адрес места нахождения в Польше и свои контакты.



