Допуск россиян в Европу в июле поставили под сомнение

Во-первых, ЕС будет ожидать ответного открытия границ от стран из «разрешенного» списка, однако Россия вряд ли будет соответствовать принципу взаимности, так как сроки открытия ее границ все еще стоят под вопросом.



Во-вторых, эпидемиологическая обстановка в России остается сложной, передает Ura.ru.



Ранее стало известно, что с 15 июня в ЕС открылись внутренние границы, с 1 июля будут допускаться граждане некоторых стран, которые не входят в Евросоюз. В список попали Албания, Босния и Герцеговина, Черногория, Северная Македония, Сербия, непризнанное Косово, сообщает «Газета.ру».

