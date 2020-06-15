Допуск россиян в Европу в июле поставили под сомнение

Евросоюз вряд ли откроет свои границы для россиян с 1 июля, и на это есть две причины, сообщает Ассоциация туроператоров России.

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Во-первых, ЕС будет ожидать ответного открытия границ от стран из «разрешенного» списка, однако Россия вряд ли будет соответствовать принципу взаимности, так как сроки открытия ее границ все еще стоят под вопросом.

Во-вторых, эпидемиологическая обстановка в России остается сложной, передает Ura.ru.

Ранее стало известно, что с 15 июня в ЕС открылись внутренние границы, с 1 июля будут допускаться граждане некоторых стран, которые не входят в Евросоюз. В список попали Албания, Босния и Герцеговина, Черногория, Северная Македония, Сербия, непризнанное Косово, сообщает «Газета.ру».

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ФОТО: pxhere.com
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