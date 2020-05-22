Положительный тест на антитела не исключает заболевание COVID-19
Положительный экспресс-тест на антитела к новому коронавирусу не может служить единственным подтверждением наличия инфекции. Об этом информирует Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения. Там пояснили, что такой результат может свидетельствовать о том, что у человека есть иммунитет не только к нынешнему штамму, но и к другим, которые были выявлены ранее.
Таким образом, результаты тестирования на антитела SARS-CoV-2 не могут быть единственным основанием для информирования о статусе инфекции, передает ТАСС. При этом и отрицательный результат не исключает возможности заболевания COVID-19. Если клинические симптомы сохраняются, необходимо провести дополнительное повторное биологическое исследование с применением других методов.
В Росздравнадзоре также подчеркнули, что экспресс-тесты возможны только в формате in vitro - в пробирке, из нельзя применять в домашних условиях. Прводить их следует не ранее третьего дня после появления клинических симптомов заболевания.
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