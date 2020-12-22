Психиатр назвал основные страхи уходящего года

Психиатр, врач-психотерапевт Владимир Файнзильберг назвал основные страхи уходящего года.

Это боязнь заразиться или заболеть, заразить своих близких, которые могут умереть, у молодёжи – страх потерять работу, опасение за будущее, нежелание строить долгосрочные планы. Пожилые люди ограничения пандемии переносят тяжелее всех, а возможностей получить помощь у них меньше из-за материальных проблем и ограничений на перемещение.

Молодежь чаще переживает за будущее и здоровье свое и близких, у них развивается депрессия, сообщает «Радио1».

