Психиатр назвал основные страхи уходящего года
Психиатр, врач-психотерапевт Владимир Файнзильберг назвал основные страхи уходящего года.
Это боязнь заразиться или заболеть, заразить своих близких, которые могут умереть, у молодёжи – страх потерять работу, опасение за будущее, нежелание строить долгосрочные планы. Пожилые люди ограничения пандемии переносят тяжелее всех, а возможностей получить помощь у них меньше из-за материальных проблем и ограничений на перемещение.
Молодежь чаще переживает за будущее и здоровье свое и близких, у них развивается депрессия, сообщает «Радио1».
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