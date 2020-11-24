Половина россиян предпочитает отмечать Новый год дома

Больше половины россиян (54%) предпочитают встречать Новый год дома. Около трети из них отмечают праздники с семьей и близкими. Об этом говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, которое публикует RT.

Четверть (25%) участников опроса признались, что на новогодние каникулы предпочитает ездить за границу.

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Еще 6% россиян хотели бы провести праздники в заснеженных горах, а 2% признались, что мечтают о «зимней сказке». Также 7% респондентов выбрали бы для встречи Нового года море или океан.

Остальные 6% предпочитают отправиться в один из российских городов, например в Москву, Сочи, Красную Поляну, Карелию или Домбай, пишут «Известия».

В исследовании участвовали более 4 тысяч человек.

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ФОТО: pixabay.com
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