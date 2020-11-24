Половина россиян предпочитает отмечать Новый год дома

Больше половины россиян (54%) предпочитают встречать Новый год дома. Около трети из них отмечают праздники с семьей и близкими. Об этом говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, которое публикует RT.

Четверть (25%) участников опроса признались, что на новогодние каникулы предпочитает ездить за границу.