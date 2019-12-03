Половина россиян питается неправильно

Исследование показало, что 48% опрошенных граждан признались в несоблюдении принципов правильного питания. Однако столько же респондентов напротив назвали свой рацион приемлемым.

Как сообщает «ФедералПресс», среди опрошенных 43% сообщили, что ключевые принципы правильного питания – отсутствие в системе питания фастфуда, сладостей и газировки. Еще 35% респондентов отметили, что есть следует маленькими порциями и выпивать полтора-два литра воды в день. Меньше четверти респондентов сообщили, что важно контролировать уровень белков, жиров, углеводов и витаминов в организме.

Как сообщает Москва 24, кроме того, оказалось, что при покупке продуктов россияне чаще всего обращают внимание на наличие в них ГМО, трансжиров, красителей и ароматизаторов.

Ранее клинический психолог, эксперт по психологии здоровья Михаил Хорс заявил НСН, что здоровье россиян губят фастфуд, алкоголь и табак.

