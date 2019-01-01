Общество

Половина россиян не отличает фейки от новостей

26 июня19:40

Каждый второй россиянин не может отличить достоверную новость от фейка. Такой результат показал опрос ВЦИОМ, рассказал глава организации Валерий Фёдоров.

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По его словам, 42% опрошенных признались, что не только испытывают трудности с различием новостей от ложной информации, но и порой отмечают, что фейки выглядят куда достовернее. Наибольшую часть тех, кто испытывает такие трудности составили люди «самой возрастной группы», а 33% — молодёжь, отмечает Ura.ru.

Однако, по мнению Фёдорова, это ещё не говорит о повышенном критическом восприятии информации молодыми людьми, а лишь констатирует «снижение различительной способности».

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ФОТО: Фейк
ТЕГИ:ВЦИОМФейкВалерий Федоров