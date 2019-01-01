Половина россиян не отличает фейки от новостей
Каждый второй россиянин не может отличить достоверную новость от фейка. Такой результат показал опрос ВЦИОМ, рассказал глава организации Валерий Фёдоров.
По его словам, 42% опрошенных признались, что не только испытывают трудности с различием новостей от ложной информации, но и порой отмечают, что фейки выглядят куда достовернее. Наибольшую часть тех, кто испытывает такие трудности составили люди «самой возрастной группы», а 33% — молодёжь, отмечает Ura.ru.
Однако, по мнению Фёдорова, это ещё не говорит о повышенном критическом восприятии информации молодыми людьми, а лишь констатирует «снижение различительной способности».
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Замглавы УВД по ЗАО Москвы после дела Голунова подал в отставку
- РПЦ намерена наделить эмбрион правами человека
- Жириновский предложил называть Петербург «по-русски»
- Чиновница посоветовала россиянкам рожать, а не учиться
- В России заочно предъявлено обвинение Плахотнюку