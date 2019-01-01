Половина россиян не отличает фейки от новостей

По его словам, 42% опрошенных признались, что не только испытывают трудности с различием новостей от ложной информации, но и порой отмечают, что фейки выглядят куда достовернее. Наибольшую часть тех, кто испытывает такие трудности составили люди «самой возрастной группы», а 33% — молодёжь, отмечает Ura.ru.

Однако, по мнению Фёдорова, это ещё не говорит о повышенном критическом восприятии информации молодыми людьми, а лишь констатирует «снижение различительной способности».

