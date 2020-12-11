Половина россиян нашла что-то хорошее в 2020 году

Более половины россиян (53%) смогли назвать хотя бы одно важное позитивное событие в 2020 году. При этом каждый 16-й россиян считает, что жаловаться в уходящем году не на что. Такие результаты опроса привел сервис Suberjob, пишет РБК.

Успехи в работе и учебе, путешествие и пополнение в семье оказались самыми популярными причинами, порадовавшими россиян в 2020 году. Среди всех респондентов 6% заявили, что вообще не нашли негативных моментов 2020 года.

К важным позитивным событиям опрошенные также отнесли переезд в другой город, приобретение жилья, личностный рост, здоровье близких и успехи детей.

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Большое число россиян утверждают, что в этом году ничего хорошего не было – 41%. Так считают 45% опрошенных мужчин и 38% опрошенных женщин. Всего в опросе приняли участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

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ФОТО: pixabay.com
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