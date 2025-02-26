Половина российских студентов иногда увиливают от выполнения домашнего задания

Больше половины (53%) опрошенных студентов признались, что не всегда делают домашние задания в вузе, говорится в результатах опроса, проведенного Аналитическим центром Университета «Синергия» среди пяти тысяч студентов разных вузов из всех регионов страны.

Выполнять все домашнее задание стараются 29% учащихся, а 18% делают это крайне редко или не делают вообще никогда.

Участники опроса, которые не занимаются дома, объяснили это нехваткой времени (40%), отсутствием мотивации (27%) и необходимого объёма знаний (22%). Каждый десятый (11%) не выполняет домашние задания, потому что это не влечёт за собой последствий и не влияет на успеваемость.

Почти половина студентов (47%) обычно готовят домашние задания в течение недели, 33% привыкли делать это за день до дедлайна или позже. Наименьшее количество респондентов (20%) берутся за работу в день получения задания.

Большинство участников исследования готовят домашку в основном дома (57%) и в учебном заведении (25%). Некоторые студенты время от времени занимаются в кафе (8%), библиотеке (5%), транспорте (3%), в гостях (1%) и даже на улице (1%).

Для продуктивного выполнения домашнего задания студентам прежде всего нужна техника с доступом к интернету, так ответили 42%. Чуть больше четверти (26%) нуждаются в тишине, 16% — в удобной мебели, а 13% — в хорошем освещении. Ещё 3% выбрали пункт «Другое», указав свои варианты ответа, в том числе «кружка кофе», «кот» и «любимая музыка».

Большинство студентов считают важным делать домашние задания, которые задают в вузе. Это помогает лучше усвоить материал (так считают 35%), повысить интеллект (27%), получить зачёт или высокий балл (24%). Между тем 14% студентов предлагают полностью отказаться от домашних заданий, считая их бессмысленными.

Выяснилось также, что больше половины студентов спокойно относятся к списыванию домашнего задания. 53% респондентов время от времени списывают домашку у других студентов, 21% не делают этого никогда, а 26% — крайне редко.

