Половина родителей не будут приглашать Деда Мороза домой
Почти половина (48%) родителей не собираются приглашать к детям Деда Мороза и Снегурочку в этом году. Об этом говорится в исследовании сервиса SuperJob.
Четверть опрошенных (26%) заявили, что роль новогоднего волшебника сыграют родные и близкие.
11% родителей признались, что планируют позвать новогодних аниматоров к детям. А 15% респондентов решение пока не приняли, передает RT.
В опросе приняли участие 1000 взрослых из всех округов страны, у которых есть маленькие дети и традиция приглашать домой Деда Мороза.
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