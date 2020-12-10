Половина родителей не будут приглашать Деда Мороза домой

Почти половина (48%) родителей не собираются приглашать к детям Деда Мороза и Снегурочку в этом году. Об этом говорится в исследовании сервиса SuperJob.

Четверть опрошенных (26%) заявили, что роль новогоднего волшебника сыграют родные и близкие.

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11% родителей признались, что планируют позвать новогодних аниматоров к детям. А 15% респондентов решение пока не приняли, передает RT.

В опросе приняли участие 1000 взрослых из всех округов страны, у которых есть маленькие дети и традиция приглашать домой Деда Мороза.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Дед МорозСоцопрос
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