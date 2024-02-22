Половина опрошенных россиян хотят получить деньги на 23 февраля
Порядка 46,1% опрошенных россиян хотели бы получить на 23 февраля деньги, пишет «Газета.Ru».
Кроме денег 16,6% респондентов хотели бы получить смартфоны и другие электронные гаджеты, следует из опроса финансовой онлайн-платформы Webbankir. На третьем месте желанных подарков - парфюмерия и косметика, такой подарок хотели бы получить 17,3% опрошенных мужчин, следом идут инструменты для ремонта и строительства (15%), товары для хобби (10%), бытовая техника (9,8%) и билеты на концерт или в театр (9,5%).
Самым популярным подарком, которым женщины планируют порадовать мужчин на 23 Февраля, оказались парфюмерия и косметика. Об этом заявили 22% женщин, принявших участие в опросе.
Ранее эксперт по ювелирной моде холдинга SOKOLOV Елена Ракутина заявила, что часы возглавляют рейтинг популярности мужских украшений на каждый день, отмечает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Агрегаторы такси предложили правительству субсидировать закупки автомобилей
- Белоруссия и Россия рассматривают создание совместной программы вооружений
- Актер Никита Кологривый заявил о своих симпатиях к рэперу Моргенштерну
- Медведев назвал фильм «Оппенгеймер» мегаактуальным
- Продюсер объяснил, почему уехавшие артисты не будут востребованы за рубежом
- МИД Гвинеи вызвал посла РФ из-за публикации рекомендации россиянам
- В Сочи планируют запустить собственный паром в турецкий Трабзон
- Минобороны Белоруссии заявило о 100 тысячах украинских военных на границе
- Сценические сапоги Элтона Джона проданы на аукционе за $100 тысяч
- Доллар превысил 93 рубля впервые с 9 февраля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru