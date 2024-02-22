Половина опрошенных россиян хотят получить деньги на 23 февраля

Кроме денег 16,6% респондентов хотели бы получить смартфоны и другие электронные гаджеты, следует из опроса финансовой онлайн-платформы Webbankir. На третьем месте желанных подарков - парфюмерия и косметика, такой подарок хотели бы получить 17,3% опрошенных мужчин, следом идут инструменты для ремонта и строительства (15%), товары для хобби (10%), бытовая техника (9,8%) и билеты на концерт или в театр (9,5%).

Самым популярным подарком, которым женщины планируют порадовать мужчин на 23 Февраля, оказались парфюмерия и косметика. Об этом заявили 22% женщин, принявших участие в опросе.

Ранее эксперт по ювелирной моде холдинга SOKOLOV Елена Ракутина заявила, что часы возглавляют рейтинг популярности мужских украшений на каждый день, отмечает RT.

