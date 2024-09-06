Масло в рот: Доктор дала советы по укреплению иммунитета осенью
Первые осенние заморозки провоцируют подъем вирусных заболеваний и заставляют задуматься, как от них защититься. За эту функцию отвечает иммунитет, но ему все же стоит помочь, рассказала в эфире НСН врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.
«Один из эффективных методов для поддержания здоровья осенью — очищение ротовой полости с помощью растительного масла, который также помогает избавиться от неприятного запаха изо рта. Этот прием способствует глубокой очистке десневых карманов, которые есть у каждого человека. В этих карманах могут накапливаться остатки пищи, которые, разлагаясь, становятся питательной средой для бактерий, вызывающих неприятный запах при дыхании. Для выполнения этой процедуры нужно утром натощак взять в рот столовую ложку растительного масла и энергично полоскать его во рту, при этом обрабатывая также горло. Через 15-20 минут масло изменит свою консистенцию и цвет, превратившись в белую жидкость. Важно помнить, что глотать такое масло нельзя; его следует выплюнуть, а после этого тщательно прополоскать рот водой. Эта практика распространена среди йогов в Индии, которые благодаря ей поддерживают здоровье зубов и десен, а также сохраняют молодую улыбку на протяжении всей жизни», - заявила специалист.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru