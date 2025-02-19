«Оцениваем не пиар»: Чем российский конкурс ресторанов превзойдет гид Michelin

Конкурс лучших ресторанов страны в рамках всероссийской ресторанной премии Russian Hospitality Awards нельзя сравнивать с гидом Michelin, поскольку он будет полностью открытым с серьезными проверками, заявил омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо & Рыба» Сергей Миронов в разговоре с НСН.

Ранее сообщалось, что в России впервые пройдет конкурс лучших ресторанов страны в рамках премии Russian Hospitality Awards, в ходе которого эксперты назовут лучшие заведения страны в 20 номинациях. Участие ресторанов в конкурсе будет бесплатным, подать заявки на участие они смогут с 1 июля. Затем в заведения тайно нагрянут эксперты под видом обычных посетителей, которые вынесут свой вердикт. Победителей по всем 20 номинациям назовут в марте 2026 года. По замыслу устроителей конкурса проект должен стать мощным стимулом для развития ресторанного бизнеса и гастрономического туризма в Россию. СМИ назвали конкурс аналогом ресторанного гида Michelin.