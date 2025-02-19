«Оцениваем не пиар»: Чем российский конкурс ресторанов превзойдет гид Michelin
Ресторанов, которые захотят принять участие в премии, будет огромное количество, так как она будет открытой и серьезной, отметил в эфире НСН Сергей Миронов.
Конкурс лучших ресторанов страны в рамках всероссийской ресторанной премии Russian Hospitality Awards нельзя сравнивать с гидом Michelin, поскольку он будет полностью открытым с серьезными проверками, заявил омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо & Рыба» Сергей Миронов в разговоре с НСН.
Ранее сообщалось, что в России впервые пройдет конкурс лучших ресторанов страны в рамках премии Russian Hospitality Awards, в ходе которого эксперты назовут лучшие заведения страны в 20 номинациях. Участие ресторанов в конкурсе будет бесплатным, подать заявки на участие они смогут с 1 июля. Затем в заведения тайно нагрянут эксперты под видом обычных посетителей, которые вынесут свой вердикт. Победителей по всем 20 номинациям назовут в марте 2026 года. По замыслу устроителей конкурса проект должен стать мощным стимулом для развития ресторанного бизнеса и гастрономического туризма в Россию. СМИ назвали конкурс аналогом ресторанного гида Michelin.
«Есть желание сделать первую нормальную честную премию, потому что сегодня все ресторанные премии, к сожалению, не рабочие. Там либо какая-то составляющая лично экономическая, либо просто не отрабатываются рестораны. Навскидку: «Кому дадим? Давай ему дадим, у него пиарщик хороший». Все ресторанные премии работают так. А здесь расчет на то, что будет серьезный обсчет, серьезные проверки, жюри будут не просто ставить галочки, а обосновывать все, большая длительная работа планируется. Нельзя сравнивать с Michelin, это вообще в принципе разные вещи. Каждая премия работает по разному принципу. Гид Michelin достаточно закрытая премия и технологии Michelin не показывают, плюс их никто не проверяет. У них есть безупречная репутация за много лет, поэтому никто и не пытается их проверять. В России сегодня, чтобы зашла премия, она должна быть полностью открытой, чтобы ей поверили. Поэтому там сами принципы будут по-другому выстроены», - сказал Миронов.
Он также отметил, что ресторанов, которые захотят принять участие в премии, будет огромное количество.
«Здесь будут участвовать огромное количество ресторанов. И если ресторан популярный, к нему приходят люди, он может поднять цены, это его право. Желающих получить оценку экспертов будет очень много... Но может быть не в первый год, а во второй-третий, когда премия покажет себя и когда будет понятнее отличие от всех остальных российских премий», - добавил собеседник агентства.
В 2021 году Москва стала первым городом в странах СНГ, рестораны которого отметили звездами гида Michelin. Награды получили девять заведений, они вошли в гид по Москве на 2022 год. После Michelin уточнил статус получивших награду российских ресторанов в 2023 году, награды гастрономического гида распространяются только на год получения, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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