«Полное безумие!»: Милонов призвал изгнать электросамокаты с тротуаров и дорог

Ранее Заксобрание попросило премьер-министра России Михаила Мишустина запретить ездить на электросамокатах по тротуарам вместе с пешеходами. Инициативу депутатов поддержал региональный Следственный комитет. Об этом сообщило издание «Интерфакс». Электросамокатчикам предлагается ездить только на спецплощадках, велодорожках и проезжей части. Милонов согласился с тем, что электросамокаты представляют серьезную опасность для горожан.

«Это полное безумие. Для кого-то это интересный способ передвижения, однако количество травм, которые люди получают в ДТП с участием электросамокатов, огромное. Современный самокат способен убить человека. То же самое касается электровелосипедов, которыми зачастую управляют гастарбайтеры — сотрудники службы доставки, из всех видов транспорта ранее видевшие только гужевой. Водители электровелосипедов совершенно точно должны получать водительское удостоверение», — сказал Милонов.

Собеседник НСН добавил, что сегодня в Санкт-Петербурге нет необходимой инфраструктуры для водителей электросамокатов и электровелосипедов.

«Я против адептов велодвижения, пытающихся заковать город в пробки для того, чтобы на узких петербургских улицах на постоянной основе были выделены велодорожки. Такой возможности в северной столице нет. Результат этой сектантской деятельности можно увидеть на некоторых набережных Санкт-Петербурга — машины стоят в пробке, но не могут заехать на велодорожку», — подытожил он.

Ранее директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман пожаловалась на нехватку велодорожек в России. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

