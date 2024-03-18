Полмиллиона рублей взыскали с Никиты Джигурды и Марины Анисиной
Кунцевский районный суд Москвы взыскал с Никиты Джигурды и Марины Анисиной 500 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
В сообщении говорится, что суд удовлетворил иск Светланы Романовой — сестры близкой подруги артиста Людмилы Браташ. Речь идёт об оплате расходов на юридические услуги.
Иск был подан ещё в 2016 году. Джигурда утверждал, что Браташ завещала ему недвижимость в Москве и в Париже, а также вклады. Суд в итоге встал на сторону Романовой.
Ранее Тверской суд Москвы взыскал с балерины Анастасии Волочковой около 60 тысяч рублей в качестве компенсации судебных расходов ТСЖ «Итальянская улица, дом 4», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru