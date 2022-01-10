Полковника Комитета нацбезопасности Казахстана обнаружили мертвым в Нур-Султане
Тело полковника Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Азамата Ибраева обнаружили в столице республики Нур-Султане. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Отмечается, что труп нашли во дворе дома по месту жительства полковника. Правоохранители ведут расследование.
«Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований», - указано в сообщении.
Ранее мертвым был обнаружен начальник полиции Жамбылской области Казахстана генерал-майор Жанат Сулейменов, напоминает РИА ФАН. По предварительным данным, причиной его смерти стало самоубийство.
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