Полковника Комитета нацбезопасности Казахстана обнаружили мертвым в Нур-Султане

Тело полковника Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Азамата Ибраева обнаружили в столице республики Нур-Султане. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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Отмечается, что труп нашли во дворе дома по месту жительства полковника. Правоохранители ведут расследование.

«Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований», - указано в сообщении.

Ранее мертвым был обнаружен начальник полиции Жамбылской области Казахстана генерал-майор Жанат Сулейменов, напоминает РИА ФАН. По предварительным данным, причиной его смерти стало самоубийство.

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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:СмертьКазахстан
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