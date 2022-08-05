В Тель-Авиве объявили об открытии общественных бомбоубежищ

Ранее 5 августа стало известно, что армия Израиля в пятницу начала операцию «Рассвет» в секторе Газа. Отмечается, что операция направлена против джихадистов. Сообщалось о семи погибших.

Премьер-министр Израиля Яир Лапид в телеобращении к нации заявил о том, что правительство не намерено проводить крупномасштабную военную операцию в секторе Газа, но не боится её.

