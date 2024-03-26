Полиция задержала жителя Волжского, избившего пенсионерку в магазине
Сотрудники правоохранительных органов задержала жителя Волжского Волгоградской области, избившего 73-летнюю женщину в магазине, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Он задержан по «горячим» следам. Отмечается, что 34-летнего злоумышленника доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств насилия.
До этого в соцсетях появилось видео, на котором видно, как мужчина входит в супермаркет и начинает бить руками и ногами покупателей и сотрудников торговой точки.
Ранее во Владивостоке две школьницы сняли на видео, как избивают пенсионерку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru