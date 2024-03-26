Полиция задержала жителя Волжского, избившего пенсионерку в магазине

Он задержан по «горячим» следам. Отмечается, что 34-летнего злоумышленника доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств насилия.

До этого в соцсетях появилось видео, на котором видно, как мужчина входит в супермаркет и начинает бить руками и ногами покупателей и сотрудников торговой точки.

Ранее во Владивостоке две школьницы сняли на видео, как избивают пенсионерку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

