Goldman Sachs откажет в IPO компаниям без геев в совете директоров

Один из крупнейших в мире инвестбанков Goldman Sachs с июля 2020 года откажется от организации первичного размещения акций (IPO) для компаний, в совете директоров которых нет женщин, лиц нетрадиционной сексуальной ориентации или с не белым цветом кожи. Как пишет РИА Новости, об этом глава Goldman Sachs Group Inc. Дэвид Соломон заявил на форуме в Давосе.

Он подчеркнул, что компании с большим разнообразием в руководстве показывают лучшие финансовые результаты, чем компании с однородным руководством. Отмечается, что у первых средний годовой рост цены акций составил 44%, в то время, как у вторых – лишь 13%.

Известно, что новые правила начнут действовать с лета в отношении американских и европейских компаний. Однако пока не будут применяться в отношении азиатских, где доля женщин в руководстве особенно низка.

Goldman Sachs - один из крупнейших в мире коммерческих банков, основанный в 1869 году. Его штаб-квартира находится в Нью-Йорке. Организация занимается инвестиционным банкингом, торговлей ценными бумагами и другими финансовыми услугами.