Goldman Sachs откажет в IPO компаниям без геев в совете директоров

24 января 202013:43

Один из крупнейших в мире инвестбанков Goldman Sachs с июля 2020 года откажется от организации первичного размещения акций (IPO) для компаний, в совете директоров которых нет женщин, лиц нетрадиционной сексуальной ориентации или с не белым цветом кожи. Как пишет РИА Новости, об этом глава Goldman Sachs Group Inc. Дэвид Соломон заявил на форуме в Давосе.

Он подчеркнул, что компании с большим разнообразием в руководстве показывают лучшие финансовые результаты, чем компании с однородным руководством. Отмечается, что у первых средний годовой рост цены акций составил 44%, в то время, как у вторых – лишь 13%.

Известно, что новые правила начнут действовать с лета в отношении американских и европейских компаний. Однако пока не будут применяться в отношении азиатских, где доля женщин в руководстве особенно низка.

Goldman Sachs - один из крупнейших в мире коммерческих банков, основанный в 1869 году. Его штаб-квартира находится в Нью-Йорке. Организация занимается инвестиционным банкингом, торговлей ценными бумагами и другими финансовыми услугами.

Себе, не людям. Экономист оценил прогноз Всемирного банка

Между тем, ранее Всемирный банк (ВБ) опубликовал ежегодный прогноз, согласно которому мировая экономика в 2020 году вырастет на 2,5%. В докладе отмечается, что глобальному экономическому росту будет способствовать постепенное восстановление инвестиций и торговли после спада в 2019 году.

Однако, согласно прогнозу аналитиков, рост среди стран с развитой экономикой будет ниже. В целом он составит до 1,4%, а рост в странах с развивающимся рынком ускорится до 4,1%.

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ФОТО: pxhere.com
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