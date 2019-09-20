Полиция задержала подозреваемого в убийстве двух сотрудников спецсвязи в Брянске
Стало известно о задержании подозреваемого в убийстве двух сотрудников спецсвязи в Брянске.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет, задержан 31-летний коллега погибших мужчин. Отмечается, что он признался в совершении преступления.
Двое сотрудников спецсвязи были застрелены во время вооружённого нападения в Брянске. Инцидент произошёл в ночь на 20 сентября во время дежурства сотрудников.
По версии следствия, нападение было совершено с целью хищения денежных средств, доставляемых Спецсвязью. Как сообщает РЕН ТВ, было похищено около 7 млн рублей.
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