Полиция задержала подозреваемого в убийстве двух сотрудников спецсвязи в Брянске

Стало известно о задержании подозреваемого в убийстве двух сотрудников спецсвязи в Брянске.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет, задержан 31-летний коллега погибших мужчин. Отмечается, что он признался в совершении преступления.

Двое сотрудников спецсвязи были застрелены во время вооружённого нападения в Брянске. Инцидент произошёл в ночь на 20 сентября во время дежурства сотрудников.

По версии следствия, нападение было совершено с целью хищения денежных средств, доставляемых Спецсвязью. Как сообщает РЕН ТВ, было похищено около 7 млн рублей.

