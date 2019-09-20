В Брянске убиты двое сотрудников спецсвязи

Двое сотрудников спецсвязи застрелены во время вооружённого нападения в Брянске. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета по Брянской области.

Инцидент произошёл в ночь на 20 сентября во время дежурства сотрудников. По версии следствия, преступники совершили нападение с применением оружия с целью хищения денежных средств, доставляемых Спецсвязью. Для сокрытия улик они попытались поджечь помещение, отмечает «Свободная пресса».

Добавим, в данный момент идёт розыск нападавших. Возбуждено уголовное дело по статьям «убийство», «разбой», а также «умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Ранее НСН писала, что в столице задержан сотрудник патрульно-постовой службы, открывший огонь по полицейским при попытке задержать его по подозрению во взятке. В результате стрельбы один из правоохранителей был убит, второй — тяжело ранен.

