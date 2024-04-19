Полиция задержала москвича, заселявшего нелегалов в квартиры покойников

В Москве силовики задержали мужчину, который заселял нелегально находящихся в России иностранцев в квартиры умерших людей. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного главка Следственного комитета.

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По версии правоохранителей, фигурант и его соучастники организовали канал незаконной миграции на севере Москвы. Они заселяли нелегалов в квартиры, владельцы которых скончались.

Возбуждено уголовное дело по статье об организации незаконной миграции. Подозреваемый задержан, у него дома прошли обыски. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Ранее глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил о необходимости создать государственный реестр работодателей, имеющих право на найм мигрантов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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