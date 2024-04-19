Полиция задержала москвича, заселявшего нелегалов в квартиры покойников

По версии правоохранителей, фигурант и его соучастники организовали канал незаконной миграции на севере Москвы. Они заселяли нелегалов в квартиры, владельцы которых скончались.

Возбуждено уголовное дело по статье об организации незаконной миграции. Подозреваемый задержан, у него дома прошли обыски. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Ранее глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил о необходимости создать государственный реестр работодателей, имеющих право на найм мигрантов, передает «Радиоточка НСН».

