Полиция задержала москвича, заселявшего нелегалов в квартиры покойников
В Москве силовики задержали мужчину, который заселял нелегально находящихся в России иностранцев в квартиры умерших людей. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного главка Следственного комитета.
По версии правоохранителей, фигурант и его соучастники организовали канал незаконной миграции на севере Москвы. Они заселяли нелегалов в квартиры, владельцы которых скончались.
Возбуждено уголовное дело по статье об организации незаконной миграции. Подозреваемый задержан, у него дома прошли обыски. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.
Ранее глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил о необходимости создать государственный реестр работодателей, имеющих право на найм мигрантов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru