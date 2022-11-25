Минюст включил Ройзмана и Новикова в реестр физлиц-иноагентов
Министерство юстиции России внесло в реестр физлиц-иноагентов экс-главу Екатеринбурга Евгения Ройзмана, адвоката Илью Новикова и ведущую Дождя (признан СМИ-иноагентом в РФ) Анну Монгайт.
Кроме того, в реестр СМИ-иноагентов внесена сахалинская журналистка Любовь Барабашова, сотрудничающая с «Радио Свобода» (включено в список СМИ, выполняющих функцию иноагента). Всего реестр физлиц-иноагентов пополнился шестью именами.
Ранее Минюст РФ добавил в список физлиц-иноагентов журналистку Ирину Шихман и музыканта Ивана Алексеева, более известного как Noize MC, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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