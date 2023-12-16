Полиция задержала более 80 мигрантов на столичном рынке «Садовод»
Полицейские задержали более 80 мигрантов за повреждение автомобиля МВД в момент воспрепятствования задержанию злоумышленника, сообщили в пресс-службе столичного МВД.
Telegram-канал Shot пишет, что правоохранители попытались остановить машину на улице Верхние Поля, но водитель не собирался останавливаться. Позже он набросился на одного из стражей порядка с кулаками.
Во время задержания заступиться за нарушителя пришла толпа из более чем 80 человек, которые начали толкать сотрудников полиции. В итоге служителям закона пришлось успокоить толпу двумя выстрелами в воздух. В результате инцидента никто не пострадал.
Ранее мужчина с топором напал на отделение банка в Нижневартовске, отмечает «Радиоточка НСН».
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