Полиция задержала более 80 мигрантов на столичном рынке «Садовод»

Telegram-канал Shot пишет, что правоохранители попытались остановить машину на улице Верхние Поля, но водитель не собирался останавливаться. Позже он набросился на одного из стражей порядка с кулаками.



Во время задержания заступиться за нарушителя пришла толпа из более чем 80 человек, которые начали толкать сотрудников полиции. В итоге служителям закона пришлось успокоить толпу двумя выстрелами в воздух. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее мужчина с топором напал на отделение банка в Нижневартовске, отмечает «Радиоточка НСН».

