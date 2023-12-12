СМИ: Депутат Госдумы подал запрос в Генпрокуратуру после задержания полицейскими

Зампред Комитета по финансовому рынку, депутат Госдумы Олег Савченко отправил жалобу в Генпрокуратуру после того, как его якобы толкнули и увезли в отдел в полиции, пригрозив ответственностью за неповиновение, утверждает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в конце октября, когда Савченко спешил на пленарное заседание Госдумы. На проспекте Маршала Жукова депутат остановил патруль Росгвардии. Он показал свои автомобильные права и удостоверение депутата, сообщил, что спешит. Однако подъехавшие сотрудники ДПС заявили, что его Mercedes в розыске по уголовному делу, говорится в публикации.

По словам Савченко, на которого ссылается SHOT, после этого он попытался оставить машину, но вооруженные сотрудники преградили ему путь, толкнули, пригрозили последствиями за неподчинение и отвезли в отдел Хорошево-Мневники. Там депутата продержали больше часа. Позже выяснилось, что претензий к нему нет.

По предварительным данным, дубликатом номеров авто Савченко могли воспользоваться преступники, чтобы замести следы, поэтому госномер авто депутата и внесли в базу розыска, уточняет SHOT со ссылкой на источник.

Сам депутат инцидент публично не комментировал.

