СМИ: Депутат Госдумы подал запрос в Генпрокуратуру после задержания полицейскими
Зампред Комитета по финансовому рынку, депутат Госдумы Олег Савченко отправил жалобу в Генпрокуратуру после того, как его якобы толкнули и увезли в отдел в полиции, пригрозив ответственностью за неповиновение, утверждает Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошел в конце октября, когда Савченко спешил на пленарное заседание Госдумы. На проспекте Маршала Жукова депутат остановил патруль Росгвардии. Он показал свои автомобильные права и удостоверение депутата, сообщил, что спешит. Однако подъехавшие сотрудники ДПС заявили, что его Mercedes в розыске по уголовному делу, говорится в публикации.
По словам Савченко, на которого ссылается SHOT, после этого он попытался оставить машину, но вооруженные сотрудники преградили ему путь, толкнули, пригрозили последствиями за неподчинение и отвезли в отдел Хорошево-Мневники. Там депутата продержали больше часа. Позже выяснилось, что претензий к нему нет.
По предварительным данным, дубликатом номеров авто Савченко могли воспользоваться преступники, чтобы замести следы, поэтому госномер авто депутата и внесли в базу розыска, уточняет SHOT со ссылкой на источник.
Сам депутат инцидент публично не комментировал.
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