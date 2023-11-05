Полиция задержала 201 участника беспорядков в аэропорту Махачкалы
Сотрудники правоохранительных органов задержали 201 человека после беспорядков в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщил начальник ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу Сергей Бачурин, пишет ТАСС.
По его словам, за нарушение общественного порядка задержан 201 человек. На 155 участников погромов составили административные материалы.
Также полицейские установили 204 транспортных средства, которые использовали нарушители.
Беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли 29 октября после прибытия рейса из Тель-Авива. Толпа прорвалась в здание воздушной гавани и на взлетное поле. Президент Владимир Путин пообещал, что российские власти отреагируют на произошедшее, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru