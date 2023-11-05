Полиция задержала 201 участника беспорядков в аэропорту Махачкалы

Сотрудники правоохранительных органов задержали 201 человека после беспорядков в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщил начальник ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу Сергей Бачурин, пишет ТАСС.

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По его словам, за нарушение общественного порядка задержан 201 человек. На 155 участников погромов составили административные материалы.

Также полицейские установили 204 транспортных средства, которые использовали нарушители.

Беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли 29 октября после прибытия рейса из Тель-Авива. Толпа прорвалась в здание воздушной гавани и на взлетное поле. Президент Владимир Путин пообещал, что российские власти отреагируют на произошедшее, передает «Радиоточка НСН».

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