Меликов призвал жителей Дагестана не поддаваться на манипуляции

Меликов призвал земляков не поддаваться на манипуляции в соцсетях. По его словам, провокаторы не оставляют попыток вывести молодежь на улицу под различными предлогами.

Глава республики отметил, что манипуляторы думают лишь об ослаблении России.

Беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли 29 октября. Собравшиеся ворвались в здание воздушной гавани и начали искать евреев среди пассажиров рейса, прибывшего из Тель-Авива.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что беспорядки направлялись через соцсети с территории Украины руками западных спецслужб, передает «Радиоточка НСН».

