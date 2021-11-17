Полиция выявила в РАНХиГС 12 фиктивных научных сотрудников
В ходе расследования дела Раковой полиция обнаружила в Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России (РАНХиГС) 12 фиктивно трудоустроенных сотрудников. Об этом сообщает РИА Новости.
По информации следствия, 12 человек числились в штате научных сотрудников вуза. Они фактически не выполняли работы, но ежемесячно получали зарплату в период с 2018 по 2020 год.
Полиция уже провела обыски в домах указанных сотрудников, а также дома и в рабочем кабинете финансового директора РАНХиГС Александра Ефремова.
Бывшая замминистра просвещения России Марина Ракова подозревается в хищении 50 млн рублей. 7 октября суд вынес решение арестовать чиновницу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru