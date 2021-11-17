Полиция выявила в РАНХиГС 12 фиктивных научных сотрудников

По информации следствия, 12 человек числились в штате научных сотрудников вуза. Они фактически не выполняли работы, но ежемесячно получали зарплату в период с 2018 по 2020 год.

Полиция уже провела обыски в домах указанных сотрудников, а также дома и в рабочем кабинете финансового директора РАНХиГС Александра Ефремова.

Бывшая замминистра просвещения России Марина Ракова подозревается в хищении 50 млн рублей. 7 октября суд вынес решение арестовать чиновницу.

