Полиция Томска вызвала соратников Навального для опроса

Полиция Томска направила вызов для опроса двум сотрудникам «Фонда борьбы с коррупцией» в рамках доследственной проверки в связи с госпитализацией Алексея Навального. Об этом проинформировала общественность через соцсети его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

Она уточнила, что речь не идёт о допросе. Представитель Томской транспортной полиции хотел вручить повестки только на опрос Илье Пахомову и Марии Певчих. Последняя сопровождала Навального во время поездки по Сибири. После инцидента на борту самолета из Томска в Москву женщина Певчих уклонилась от дачи показаний полиции, и вскоре вылетела в Германию.

Навальный находится на лечение в Берлине в клинике с Charite с 22 августа. Власти Германии со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме российского оппозиционера обнаружены следы яда из группы «Новичок».

Ранее сегодня соратники Навального заявили, что следы яда были найдены на бутылке из-под воды из томской гостиницы, где останавливался оппозиционер. Согласно их версии, после экстренной посадки самолета с Навальным в Омске, они отправились в отель в Томске, в котором тот останавливался перед вылетом. Там они фиксировали, описали и упаковали всё, что нашли.

Как уточнил основатель фонда Cinema for Peace Яка Бизил, который организовал переправку Навального в Берлин, бутылки с водой из номера оппозиционера из томского отеля доставили для исследования в Германию немецким спасательным Бортом. В интервью Bild Бизиль пояснил, что попросил об этом глава штаба Навального, отмечает NEWS.ru.

