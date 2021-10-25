Полиция проводит проверку об избиении двух школьников в Свердловской области

Видеозапись инцидента была опубликована на днях в Сети. Родители одного из несовершеннолетних написали заявление в органы внутренних дел. Инспекторы уже установили всех участников конфликта. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по ее итогам будет принято обоснованное процессуальное решение, которое будет зависеть от степени тяжести травм, полученных участниками драки.

Ранее в Махачкале несовершеннолетний зарезал одноклассника. 15-летний ученик махачкалинской школы № 51 в ходе драки нанес смертельное ранение ножом оппоненту

