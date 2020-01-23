Полиция проверяет конюшню, где лошадь Доренко потеряла глаз

Екатерина рассказала, что конюшня небезопасна для постояльцев – там везде торчат гвозди. Кроме того, после травмы лошадь перестали выпускать из стойла, что пагубно сказалось на здоровье Басты: животное начало биться о стены и нанесло себе раны.

Басте сейчас 28 лет, она считается долгожителем.

