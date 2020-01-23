Полиция проверяет конюшню, где лошадь Доренко потеряла глаз
Полиция проводит проверку конюшни в Подмосковье, где содержится лошадь журналиста Сергея Доренко, погибшего 9 мая в Москве из-за аневризмы аорты.
С заявлением к правоохранителям обратилась дочь Доренко Екатерина, сообщает сайт KP.Ru. По ее словам, последние несколько лет лошадь Баста находится в КСК «Алир» в подмосковном селе Ромашково. Женщина указала на плохой уход за животным. Сначала лошадь лишилась глаза во время выгула, а в декабре едва не умерла.
Екатерина рассказала, что конюшня небезопасна для постояльцев – там везде торчат гвозди. Кроме того, после травмы лошадь перестали выпускать из стойла, что пагубно сказалось на здоровье Басты: животное начало биться о стены и нанесло себе раны.
Басте сейчас 28 лет, она считается долгожителем.
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