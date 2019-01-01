Прах Доренко развеян на горе в Крыму. Видео
Часть праха журналиста, главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко развеяна в Крыму на горе Митридат в Керчи. Об этом рассказала в своем Telegram-канале его вдова Юлия. По ее словам, она выполнила волу супруга сегодня утром.
«Он сказал мне как-то в своем духе: «Если тебе лень будет ехать в Керчь, спусти меня в канализацию, я сам как-нибудь туда доплыву», — цитирует РИА ФАН вдову Доренко. В сети публикуют видео, которое Юлия выложила в своём канале.
Видео: Юлия Доренко//Telegram
Сергей Доренко родился в Керчи, летние каникулы в школе он всегда проводил в городе-герое у своей бабушки. Журналист, известный своей эпатажностью, умер 9 мая в 59 лет. Ему резко стало плохо во время возвращения на мотоцикле в Москву из загорода. Медики не смогли ничего поделать, у Сергея Доренко произошёл разрыв аорты.
Новым главным редактором «Говорит Москва» назначен ведущий передачи «Право голоса» на телеканале «ТВ Центр» Роман Бабаян.
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