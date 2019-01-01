Прах Доренко развеян на горе в Крыму. Видео

Часть праха журналиста, главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко развеяна в Крыму на горе Митридат в Керчи. Об этом рассказала в своем Telegram-канале его вдова Юлия. По ее словам, она выполнила волу супруга сегодня утром.

«Он сказал мне как-то в своем духе: «Если тебе лень будет ехать в Керчь, спусти меня в канализацию, я сам как-нибудь туда доплыву», — цитирует РИА ФАН вдову Доренко. В сети публикуют видео, которое Юлия выложила в своём канале.