Полиция проверяет данные о похищении цыганами школьницы в Тюмени
Правоохранительные органы проверяют сообщения о похищении школьницы в тюменском селе Княжево, сообщили РИА Новости со ссылкой на главк МВД.
Ранее СМИ сообщали, что 30 января 13-летнюю девочку похитили в тюменском селе Княжево. Подростка посреди дня затолкали в автомобиль Kia Rio и увезли в неизвестном направлении.
Собеседник агентства уточнил, что сотрудники полиции уже изучили записи с камеры видеонаблюдения и опросили очевидцев.
«Продолжаются мероприятия, направленные на установление местонахождения девочки», - отметили в МВД.
По данным SHOT, девочку могли похитить члены цыганской диаспоры Тюменского района, чтобы насильно выдать замуж.
Ранее подмосковные полицейские задержали в Домодедово шестерых человек, похитивших и избивших мужчину за долги, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru