СМИ: Цыгане украли столетнюю икону Богородицы в Челябинске

Отмечается, что инцидент произошел 8 января, когда цыгане привели своих детей на крещение. Отмечается, что, помимо иконы «Не рыдай Мене, Мати», двумя мужчинами были украдены литографии Оптинских старцев и Спасителя. Перед совершением кражи злоумышленники перекрестились.

Обнаруживший пропажу святынь настоятель храма попросил помощи у прихожан, которые обратились к авторитетным цыганам. На следующий день воры вернули иконы в церковь.

По факту случившегося проводят проверку правоохранительные органы.

Ранее правоохранители задержали подозреваемую в хищении частицы мощей святителя Николая Чудотворца из храма Ленинградской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

