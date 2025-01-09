СМИ: Цыгане украли столетнюю икону Богородицы в Челябинске

Цыгане украли 100-летнюю икону Божьей Матери во время обряда крестин в православном храме в Челябинске, сообщил Telegram-канал Mash.

В Ленобласти задержали прихожанку, укравшую из храма мощи Николая Чудотворца

Отмечается, что инцидент произошел 8 января, когда цыгане привели своих детей на крещение. Отмечается, что, помимо иконы «Не рыдай Мене, Мати», двумя мужчинами были украдены литографии Оптинских старцев и Спасителя. Перед совершением кражи злоумышленники перекрестились.

Обнаруживший пропажу святынь настоятель храма попросил помощи у прихожан, которые обратились к авторитетным цыганам. На следующий день воры вернули иконы в церковь.

По факту случившегося проводят проверку правоохранительные органы.

Ранее правоохранители задержали подозреваемую в хищении частицы мощей святителя Николая Чудотворца из храма Ленинградской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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