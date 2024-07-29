Полиция проверит видео группового избиения мужчины в Электростали
29 июля 202402:01
В соцсетях появилось видео, на котором видно, как группа людей жестко избивает мужчину в городе Электросталь, сообщает «РЕН ТВ».
На кадрах видно, как молодого человека валят на землю, после чего продолжают избивать. При этом один из злоумышленников буквально прыгает ему на голову.
По факту инцидента МВД Московской области проводит проверку.
Ранее МВД Дагестана отреагировало на видео избиения умершего в полиции военного, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- После повышения ключевой ставки вклады станут более высокодоходными
- Полиция проверит видео группового избиения мужчины в Электростали
- В оргкомитете Олимпиады принесли извинения за церемонию открытия Игр
- СМИ: Нетаньяху выступил против смягчения позиции на переговорах по Газе
- Эрдоган не исключил, что Турция может войти в Израиль
- Укреплена дамба в Орске, чтобы избежать повторного затопления
- В Ярославле три человека погибли в автоаварии с грузовиком
- Медведев и Сафиуллин проиграли в первом круге парного турнира Олимпиады
- Умерла ирландская писательница Эдна О'Брайен
- Трамп заступился за сотрудницу Секретной службы, прикрывшей его при покушении
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru