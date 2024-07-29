Полиция проверит видео группового избиения мужчины в Электростали

В соцсетях появилось видео, на котором видно, как группа людей жестко избивает мужчину в городе Электросталь, сообщает «РЕН ТВ».

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На кадрах видно, как молодого человека валят на землю, после чего продолжают избивать. При этом один из злоумышленников буквально прыгает ему на голову.

По факту инцидента МВД Московской области проводит проверку.

Ранее МВД Дагестана отреагировало на видео избиения умершего в полиции военного, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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