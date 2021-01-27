Полиция провела обыск в квартире у жены Навального
Полиция завершила обыск в квартире жены оппозиционера и блогера Алексея Навального Юлии по делу о нарушениях санитарно-эпидемиологического режима во время несогласованного митинга 23 января в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвокатов Веронику Полякову и Валерию Аршинову.
В настоящий момент, как передает Полякова, полиция составляет протокол. О том, будет ли полиция изымать после обыска вещи, не сообщается. По данным адвокатов, допрос проходил по ч. 1 ст. 236 КоАП.
По словам адвокатов, допросу подверглась также пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. Она проходит по делу о нарушениях санитарно-эпидемиологического режима в качестве свидетеля. По словам Аршиновой, Ярмыш отказалась от дачи показаний в соответствии с 51-й статьей Конституции.
В настоящий момент Ярмыш вернули в изолятор для административно арестованных. Ее вывезли оттуда для проведения обыска. По словам адвокатов, полицейские задавали вопросы об участии в митинге, а также узнавали об информированности насчет высокого риска заражения при скоплении большого количества людей на акции.
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