Полиция провела обыск в квартире у жены Навального

В настоящий момент, как передает Полякова, полиция составляет протокол. О том, будет ли полиция изымать после обыска вещи, не сообщается. По данным адвокатов, допрос проходил по ч. 1 ст. 236 КоАП.

По словам адвокатов, допросу подверглась также пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. Она проходит по делу о нарушениях санитарно-эпидемиологического режима в качестве свидетеля. По словам Аршиновой, Ярмыш отказалась от дачи показаний в соответствии с 51-й статьей Конституции.

В настоящий момент Ярмыш вернули в изолятор для административно арестованных. Ее вывезли оттуда для проведения обыска. По словам адвокатов, полицейские задавали вопросы об участии в митинге, а также узнавали об информированности насчет высокого риска заражения при скоплении большого количества людей на акции.