Полиция пришла к собеседнику Соловьева во время прямого эфира
Сотрудники немецкой полиции пришли к политологу Александру Сосновскому во время эфира на YouTube-канале «Соловьев LIVE», сообщает РИА Новости.
Эксперт, проживающий в Германии, предупредил, что ему придется отключиться от эфира, однако телеведущий Владимир Соловьёв предложил не выключать камеру на случай задержания.
Через некоторое время политолог вернулся в кадр и рассказал, что стражи порядка уточнили его имя и адрес проживания, после чего ушли. При этом Сосновский назвал ситуацию неоднозначной и напоминающей слежку.
Ранее пенсионеру из Саранска врач рекомендовал ограничить просмотр политических телепередач после заявления больного о любви к программе Владимира Соловьева, сообщает Ura.ru.
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