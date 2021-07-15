Полиция пришла к собеседнику Соловьева во время прямого эфира

Сотрудники немецкой полиции пришли к политологу Александру Сосновскому во время эфира на YouTube-канале «Соловьев LIVE», сообщает РИА Новости.

Эксперт, проживающий в Германии, предупредил, что ему придется отключиться от эфира, однако телеведущий Владимир Соловьёв предложил не выключать камеру на случай задержания.

Через некоторое время политолог вернулся в кадр и рассказал, что стражи порядка уточнили его имя и адрес проживания, после чего ушли. При этом Сосновский назвал ситуацию неоднозначной и напоминающей слежку.

Ранее пенсионеру из Саранска врач рекомендовал ограничить просмотр политических телепередач после заявления больного о любви к программе Владимира Соловьева, сообщает Ura.ru.

