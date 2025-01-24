Полиция предупредила россиян об опасном вирусе в Telegram

В ведомстве уточнили, что речь идёт о файлах с расширением .apk. Злоумышленники рассылают их пользователям, параллельно задавая вопрос: «Это ты на видео?»

Отмечается, что в названии файлов, в разных вариациях, используется слово «видео».

В случае открытия файла смартфон будет заражён трояном Mamont. Эта программа считывает push-уведомления и СМС-сообщения, получает доступ к фотографиям, а также способно осуществлять дальнейшую рассылку файла с вирусом контактам жертвы.

Ранее в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий заявили, что для устранения уязвимостей и защиты от взломов и вирусов следует своевременно обновлять гаджеты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».